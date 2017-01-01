В парке «Сокольники» прошли соревнования на Всепогорке для всей семьи «Покорители горы»

Автор: Uwis Дата публикации: 26.11 23:32

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В рамках праздника участники приняли участие в ТюбингBall. Это развлекательная программа, участники которой должны были забросить мяч в специальные кольца во время спуска с горки. Спортивно-развлекательная mix-программа «Покорители горы» бесплатная и принять в ней участие могли все желающие. Многие взрослые радовались забитым мечам больше, чем их дети. Далеко не все участники смогли поразить цель, но на хорошее настроение и удовольствие от скоростного спуска это никак не повлияло.