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Светящаяся неоном верхушка бизнес центра «Оружейный»

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
26.11 23:43
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Светящаяся неоном верхушка бизнес центра «Оружейный», в котором распологаются штаб-квартиры Сбербанка и МегаФона.

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