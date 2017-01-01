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На Главном катке страны начинается финишная подготовка льда

Автор:
Uwis
Дата публикации:
26.11 23:55
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На Главном катке страны начинается финишная подготовка льда, а установившаяся морозная погода помогает ускорить этот процесс.

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