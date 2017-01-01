Посетителей на стереокатке в парке Горького сегодня было немало

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Несмотря на морозы и отсутствие снега (как известно, при отсутствии снега мороз ощущается сильнее) на стереокатке в парке Горького сегодня было немало катающихся на коньках. Вечером даже наблюдались большие очереди к кассам по обе стороны катка. Те, кто не умеет кататься на коньках или пока не хочет, могли наблюдать за катающимися людьми с пешеходного балкона. Стереокаток оборудован светомузыкой и конечно постоянно играет ритмичная музыка.