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Посетителей на стереокатке в парке Горького сегодня было немало

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
00:13
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Несмотря на морозы и отсутствие снега (как известно, при отсутствии снега мороз ощущается сильнее) на стереокатке в парке Горького сегодня было немало катающихся на коньках. Вечером даже наблюдались большие очереди к кассам по обе стороны катка. Те, кто не умеет кататься на коньках или пока не хочет, могли наблюдать за катающимися людьми с пешеходного балкона. Стереокаток оборудован светомузыкой и конечно постоянно играет ритмичная музыка.

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