На парковке для электромобилей появились дополнительные таблички и информационные плакаты и наклейки

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На парковке для электромобилей появились дополнительные таблички и информационные плакаты и наклейки. Так на улице Малая Дмитровка, у дома № 18/21 на парковке для электромобилей (смотрите репортаж https://www.mreporter.ru/reports/192858) появились плакаты информирующие водителей, чтобы они были бдительны, когда паркуются, так как если они займут специальную парковку для электромобилей с оборудованной зарядной станцией, то они могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 12.19 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 2500 рублей, а их транспортное средство будет эвакуировано на штрафную площадку. На зарядной станции на Малой Дмитровке прикреплена небольшая памятка, а под знаками парковки висят наклейки, информирующие, что здесь парковка и зарядная станция для электромобилей. К слову, на данной парковке для электромобилей на момент съёмки стояли обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания.