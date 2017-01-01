Пожар охватил автосервис на западе Москвы
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 00:49
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Загорелось двухэтажное здание в плане 50 на 200 метров на западе Москвы. Пожар начался на втором этаже. За короткое время огонь охватил деревянный обрешетник кровли и вскоре пламя распространилось по всему второму этажу. Когда на место прибыли пожарные подразделения, то пламя перекинулось на первый этаж, где располагались автосервисы и склады автозапчастей. В автосервисах ремонтировались и реставрировались редкие и дорогие авто марок "Ягуар", "Астон Мартин" и "Мерседес". Некоторым автомобилям более 40 лет. Пожарные совместно с работниками автосервисов спасли из негоревшей части здания три автомобиля "Мерседес Гелендваген", три автомобиля "Ягуар" и 2 автомобиля "Астон Мартин". В горевшей части автосервиса полностью сгорели 4 автомобиля. Их марки и ущерб устанавливаются. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В тушении принимали участие 15 пожарно-спасательных подразделений. На тушение пожара ушло около 3 часов. Пострадавших в результате случившегося нет. Причина возгорания быдет установлена дознавателями ГУ МЧС России по г. Москве.Москва, ЗАО, Кутузовский проезд, д. 16
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