Пожар охватил автосервис на западе Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 00:49

25

25 0

Загорелось двухэтажное здание в плане 50 на 200 метров на западе Москвы. Пожар начался на втором этаже. За короткое время огонь охватил деревянный обрешетник кровли и вскоре пламя распространилось по всему второму этажу. Когда на место прибыли пожарные подразделения, то пламя перекинулось на первый этаж, где располагались автосервисы и склады автозапчастей. В автосервисах ремонтировались и реставрировались редкие и дорогие авто марок "Ягуар", "Астон Мартин" и "Мерседес". Некоторым автомобилям более 40 лет. Пожарные совместно с работниками автосервисов спасли из негоревшей части здания три автомобиля "Мерседес Гелендваген", три автомобиля "Ягуар" и 2 автомобиля "Астон Мартин". В горевшей части автосервиса полностью сгорели 4 автомобиля. Их марки и ущерб устанавливаются. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В тушении принимали участие 15 пожарно-спасательных подразделений. На тушение пожара ушло около 3 часов. Пострадавших в результате случившегося нет. Причина возгорания быдет установлена дознавателями ГУ МЧС России по г. Москве.

25

25 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197527

Москва, ЗАО, Кутузовский проезд, д. 16