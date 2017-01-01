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Ход работ по украшению новогодних ёлок на Манежной площади

Автор:
Sargo
Дата публикации:
01:42
  • 12
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На Манежной площади рабочие украсили новогодние ёлки светящимися гирляндами.

  • 12
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