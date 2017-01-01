В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Смертельно опасный пешеходный переход на западе Москвы

Смертельно опасный пешеходный переход на западе Москвы

Автор:
Александр Голубчиков
Дата публикации:
02:59
  • 11
  • 0

Назападе столицы на улице Боженко, напротив дома 14, которая стала частью Северо-Западной хорды, на время строительства надземного пешеходного перехода, установлен временный светофорный объект. Но разметки типа "зебра" (даже временной) и стоп-линии на месте перехода не нанесено. Кроме того, переход оборудован знаком "Пешеходный переход" только по нечётной стороне улицы. В результате этого, переход через улицу в указанном месте представляет опасность для жизни пешеходов. Водители не видят или не замечают запрещающего сигнала светофора, особенно, если на светофоре останавливается крупногабаритное транспортное средство (автобус или грузовик). Причём водители проезжают на запрещающий сигнал светофора в 8 случаях из 10 (есть видеозапись, сделанная 26 ноября 2017 года на протяжении трех часов).
После открытия новой эстакады этот переход будет представлять реальную опасность для жизни, потому как к сроку открытия эстакады надземный переход в районе дома 8 по улице Боженко построить еще не успеют.

Россия, Москва, ЗАО, улица Боженко
  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
02:55 | Artem_077
Мужчина читал стихи на Манежной площади у памятника Маршала Жукова в центре столицы
31 0
00:49 | Разведчик
Пожар охватил автосервис на западе Москвы
102 0
22.10 20:35 | Александр Родин
Выезд на встречку на трассе Кемерово - Анжеро-Судженск создал аварийную ситуацию
70 0
23.11 13:33 | mreportertv
В Красноярске иномарка протаранила автобусную остановку
260 0
16.11 21:06 | Max_019
В Химках появились новые дорожные знаки в виде героев мультфильмов