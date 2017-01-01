Смертельно опасный пешеходный переход на западе Москвы

Автор: Александр Голубчиков Дата публикации: 02:59

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197531

Назападе столицы на улице Боженко, напротив дома 14, которая стала частью Северо-Западной хорды, на время строительства надземного пешеходного перехода, установлен временный светофорный объект. Но разметки типа "зебра" (даже временной) и стоп-линии на месте перехода не нанесено. Кроме того, переход оборудован знаком "Пешеходный переход" только по нечётной стороне улицы. В результате этого, переход через улицу в указанном месте представляет опасность для жизни пешеходов. Водители не видят или не замечают запрещающего сигнала светофора, особенно, если на светофоре останавливается крупногабаритное транспортное средство (автобус или грузовик). Причём водители проезжают на запрещающий сигнал светофора в 8 случаях из 10 (есть видеозапись, сделанная 26 ноября 2017 года на протяжении трех часов).После открытия новой эстакады этот переход будет представлять реальную опасность для жизни, потому как к сроку открытия эстакады надземный переход в районе дома 8 по улице Боженко построить еще не успеют.Россия, Москва, ЗАО, улица Боженко