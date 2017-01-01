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Последствия урагана в поселке Круговорвский на Камчатке

Автор:
toro2014
Дата публикации:
07:35
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Ураганный ветер со скоростью 46м.с. прошел в посёлке Крутогоровском Камчатчкого края 24 ноября.

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