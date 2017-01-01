В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пасмурное утро на востоке столицы

Пасмурное утро на востоке столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
09:37
  • 12
  • 0

Пасмурное утро на востоке столицы. Чувствуется морозец, осадков нет.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
10:20 | Artem_077
Сотни людей пришли проститься с Дмитрием Хворостовским в Концертный зал им. Чайковского в Москве (ВИДЕО)
13 0
09:34 | denis947
Морозный и пасмурный понедельник в столице 27 ноября
22 0
26.11 23:32 | Uwis
В парке «Сокольники» прошли соревнования на Всепогорке для всей семьи «Покорители горы»
29 0
24.11 16:24 | Artem_077
Морозный, но комфортный день для прогулок в центре столицы