Устали жаловаться: грязная вода течёт из кранов в посёлке Винзили Тюменской области (ВИДЕО)

Автор: Аноним Дата публикации: 09:50

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3 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197535

Жители Винзилей жалуются на грязную воду, которая течёт из кранов с завидной периодичностью на протяжении нескольких лет. И за такое водоснабжение людям даже приходится переплачивать. Об этом рассказывает мобильный репортёр, приславший эти кадры.По словам автора видео, снабжение чистой водой частных и многоквартирных домов - для поселка в Тюменской области большая проблема. "Уже на протяжении как минимум 6 лет, что я здесь живу, примерно раз в месяц происходит такая картина, как на видео," - рассказывает житель Винзилей. При этом, непригодная для использования жидкость течёт как в холодном, так и в горячем виде (хотя горячая вода, по словам людей, есть только летом). Мобильный репортёр продемонстрировал эту проблему в начале и в конце видео соответственно.В итоге жителям Винзилей ничего не остаётся, кроме как умываться водой коричневого цвета. При том, что в посёлке живет много молодых семей с детьми. "У меня семья с маленькими детьми - как и у более половины посёлка - и без воды, как Вы понимаете, - никак. Приходится использовать грязную," - пишет мобильный репортёр. Более того, им приходится ещё и переплачивать за водоснабжение: "На любые вопросы по поводу того, что делать людям, коммунальщики отвечают, что нужно "подождать ", намекая на то, что нужно ждать, пока люди за своей счёт не прогонят эту грязную воду. В результате, за грязную, непригодную к использованию воду люди платят дважды: и за чистую, и за предшествующую ей грязную воду. Всё по показаниям счетчиков," - заключает автор видео.ЖКХ эту ситуацию не исправляет и, по словам местного жителя, объясняет появление рыжей жидкости то чисткой системы, то сбросом воды, а зимой постоянными авариями и ремонтом. "На любые претензии в Жкх отвечают: не нравится - не используйте воду. Надеюсь, после обращения к вам, ситуация хоть как-то изменится. С уважением, житель посёлка Винзили," - пишет мобильный репортёр.