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В столице пасмурно и идет снежная крупа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:51
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В столице пасмурно и умерено тепло, температура воздуха составляет -3С. Временами идёт снежная крупа.

  • 16
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