В Москве прощаются с Дмитрием Хворостовским

Автор: denis947 Дата публикации: 11:03

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Церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским началась в концертном зале им. П. Чайковского в центре Москвы. В зале и на улице звучат музыкальные композиции в исполнении артиста. Снаружи сотрудники полиции обеспечивают порядок, а очередь начинается от ворот Театра им. Моссовета. На сцене зала им. П. Чайковского установлен закрытый гроб, рядом с которым более 20 венков, в том числе от Мариинского театра, жителей Красноярского края и департамента культуры Москвы. Вместе с горожанами на гражданскую панихиду пришли депутат Госдумы и народный артист СССР Иосиф Кобзон и министр обороны Сергей Шойгу. Дмитрий Хворостовский завещал кремировать его тело после смерти. Одну из двух капсул с прахом певца захоронят 28 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторая капсула будет погребена на его родине в Красноярске.