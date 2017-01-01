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В Москве прощаются с Дмитрием Хворостовским

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:03
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Церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским началась в концертном зале им. П. Чайковского в центре Москвы. В зале и на улице звучат музыкальные композиции в исполнении артиста. Снаружи сотрудники полиции обеспечивают порядок, а очередь начинается от ворот Театра им. Моссовета. На сцене зала им. П. Чайковского установлен закрытый гроб, рядом с которым более 20 венков, в том числе от Мариинского театра, жителей Красноярского края и департамента культуры Москвы. Вместе с горожанами на гражданскую панихиду пришли депутат Госдумы и народный артист СССР Иосиф Кобзон и министр обороны Сергей Шойгу. Дмитрий Хворостовский завещал кремировать его тело после смерти. Одну из двух капсул с прахом певца захоронят 28 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторая капсула будет погребена на его родине в Красноярске.

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