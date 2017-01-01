На северо-восток столицы опускается туман
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 11:08
-
- 16
На северо-восток столицы опускается туман.
- 16
В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль
Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово
Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке
"День жестянщика" во Владивостоке
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года
Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда
"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль
В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка
В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе
Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде
На северо-восток столицы опускается туман.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)