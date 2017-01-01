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Иномарка сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе в Коммунарке: ребенок погиб

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
11:19
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Автомобиль "Ауди"совершил наезд на пешехода. Иномарка двигалась по улице Александры Монаховой в сторону улицы Академика Семенова. Напротив дома номер 10, на нерегулируемый пешеходный переход слева вышла женщина с маленькой девочкой. Водитель "Ауди" слишком поздно заметил пешеходов и не успел затормозить. Иномарка сбила пешеходов. От полученных травм девочка скончалась на месте, а женщина была доставлена в больницу. На месте работают криминалисты, сотрудники ГИБДД и полицейские. Автомобиль "Ауди" будет помещен на стоянку подследственного транспорта по ТиНАО "Вороново", что 67 км Калужского шоссе. Водитель иномарки задержан. Возбуждено уголовное дело.

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