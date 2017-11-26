Фура снесла легковой автомобиль на скользкой трассе в Брянской области
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:01
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Причём легковушка - поначалу в кадр не попадает. Едет перед грузовиком. Затем, судя по всему, резко притормаживает - так, что дальнобойщик не успевает отреагировать. И уходит в занос, виляя прицепом то влево, то вправо. "Ауди" в результате этих вынужденных манёвров - получает достаточно сильный удар.
Однако водитель тягача - не останавливаясь следует дальше. Есть ли пострадавшие в результате этого ДТП - как сообщается, неизвестно.
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