Бездомный пёс спас девушку от грабителя в Черногории
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:12
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Мужчина в жёлтом балахоне подошёл к девушке и попытался выхватить у неё из рук сумку. Четвероногому уличному обитателю, который, казалось, не обращал на людей вообще никакого внимания, такой поворот событий решительно не понравился. Дворняга бросилась на злоумышленника. И вынудила его обратиться в бегство - с пустыми руками. Инцидент запечатлела на видео камера уличного наблюдения.
Получил ли пёс что-нибудь в благодарность - не уточняется. Но уж блогеры от его поступка - точно в восторге.
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