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Главная  /  Репортажи  /  Бездомный пёс спас девушку от грабителя в Черногории

Бездомный пёс спас девушку от грабителя в Черногории

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:12
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Новым героем соцсетей стал бездомный пёс из Черногории. Он пришёл на помощь местной жительнице. Спас её от грабителя - в условиях, когда рядом не оказалось никого другого.

Мужчина в жёлтом балахоне подошёл к девушке и попытался выхватить у неё из рук сумку. Четвероногому уличному обитателю, который, казалось, не обращал на людей вообще никакого внимания, такой поворот событий решительно не понравился. Дворняга бросилась на злоумышленника. И вынудила его обратиться в бегство - с пустыми руками. Инцидент запечатлела на видео камера уличного наблюдения.

Получил ли пёс что-нибудь в благодарность - не уточняется. Но уж блогеры от его поступка - точно в восторге.
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