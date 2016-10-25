Извержение вулкана Эртале произошло в Эфиопии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:51
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- 23
Сообщается, что на русский его название переводится как "Дымящаяся гора", однако сейчас он не просто дымится. А ещё и выбрасывает раскалённую лаву сразу из двух кратеров. Точнее, из так называемых лавовых озёр. Их у Эртале сразу два, но далеко не всегда их содержимое - поднимается до самой земной поверхности. Теперь же - и поднимается, и брызжет фонтанами и растекается по округе.
В общем, зрелище - действительно впечатляет.
- 23
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