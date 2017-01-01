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Полицейская погоня в Челябинске закончилась ДТП

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:13
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Лихой водитель из Челябинска, уходя от погони, снёс светофор на перекрестке. Происшествие снял на видео регистратор из соседней машины.

По словам пользователей, 19-летний парень отказался остановиться по требованию инспекторов ГИБДД и попытался удрать. Он мчался по городу на скорости более ста километров в час - и во время очередного резкого маневра не удержал руль. Ударившись о стойку светофора, легковушка перевернулась на бок.

Подоспевшие полицейские вытащили водителя из салона. Он получил легкие травмы и сейчас находится на амбулаторном лечении. Теперь, как сообщается, ведется расследование.
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