Затяжные дожди спровоцировали наводнение в американском штате Вашингтон
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:38
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Наводнения - не слишком разрушительные, но всё равно - проблем доставили немало. До крупных населённых пунктов - стихия не добралась. Однако по сельской местности, как видно на этих кадрах, ударила прилично. О масштабе - лучше всего судить по роликам, снятым с помощью беспилотников. С высоты птичьего полёта особенно хорошо виден разлив местной реки Скаджит. Она вышла из берегов после пары суток проливных дождей.
Впрочем, сообщается, что возобновления ливней - метеорологи не прогнозируют. Так что худшее, скорее всего, уже позади.
Автор этого видео запечатлел разлив реки с суши. Кадры - впечатляют.
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