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Главная  /  Репортажи  /  Затяжные дожди спровоцировали наводнение в американском штате Вашингтон

Затяжные дожди спровоцировали наводнение в американском штате Вашингтон

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:38
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250 эвакуированных, тонущие автомобили и перепуганный домашний скот посреди огромных водоёмов, которые образовались там, где совсем недавно была суша. Это - о ситуации на северо-западе штата Вашингтон в США.

Наводнения - не слишком разрушительные, но всё равно - проблем доставили немало. До крупных населённых пунктов - стихия не добралась. Однако по сельской местности, как видно на этих кадрах, ударила прилично. О масштабе - лучше всего судить по роликам, снятым с помощью беспилотников. С высоты птичьего полёта особенно хорошо виден разлив местной реки Скаджит. Она вышла из берегов после пары суток проливных дождей.

Впрочем, сообщается, что возобновления ливней - метеорологи не прогнозируют. Так что худшее, скорее всего, уже позади.

Автор этого видео запечатлел разлив реки с суши. Кадры - впечатляют.
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