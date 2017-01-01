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Главная  /  Репортажи  /  Легковушка скатилась в обрыв по скользкой дороге в Кабардино-Балкарии

Легковушка скатилась в обрыв по скользкой дороге в Кабардино-Балкарии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:53
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"Зима пришла внезапно," - так комментирует эти кадры их автор, ставший очевидцем довольно курьёзного ДТП в Кабардино-Балкарии.

По словам местного мобильного репортёра, в Черекском районе автомобиль скатился в обрыв. Дорога после снегопада была скользкой. А резина у легковушки, как сообщается, оставалась не по погоде летней.

Предотвратить ЧП никому не удалось. Водитель сам едва успел выскочить из внезапно подавшейся назад машины. При этом, местные жители отмечают, что этот участок дороги опасен едва ли не круглый год: и зимой, и летом. Причина - в уклоне дороги, который слишком велик.
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