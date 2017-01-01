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Пассажирам пришлось толкать троллейбус в Новосибирске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:51
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В Новосибирске пассажирам пришлось толкать троллейбус, на котором они ехали. И, надо сказать, справлялись с задачей неплохо.

Сообщается, что инцидент произошёл в минувшие выходные. При чем, как можно заметить, в операции участвовали даже женщины. Всего за день видео набрало более 30 тысяч просмотров. Пользователи оставили к ролику множество комментариев. Например, один из них предположил, что пассажиров за такую помощь должны были довезти до места назначения бесплатно. Другой пользователь удивился - почему другие прохожие не подключились?

Еще один написал - толкать троллейбусы, или даже самолеты, а тут можно вспомнить случай в Красноярском крае - эта такая российская забава.
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