Пассажирам пришлось толкать троллейбус в Новосибирске
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:51
-
- 25
Сообщается, что инцидент произошёл в минувшие выходные. При чем, как можно заметить, в операции участвовали даже женщины. Всего за день видео набрало более 30 тысяч просмотров. Пользователи оставили к ролику множество комментариев. Например, один из них предположил, что пассажиров за такую помощь должны были довезти до места назначения бесплатно. Другой пользователь удивился - почему другие прохожие не подключились?
Еще один написал - толкать троллейбусы, или даже самолеты, а тут можно вспомнить случай в Красноярском крае - эта такая российская забава.
- 25
Комментарии (0)