Снег не торопится в Москву. В столице пасмурно и морозно

Автор: denis947 Дата публикации: 15:12

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Снег не торопится в Москву. В столице пасмурно и морозно. Ближайшую неделю по сообщениям синоптиков сильных осадков не ожидается.