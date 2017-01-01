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Магазин сгорел в поселке Старый Городок в Одинцовском районе Подмосковья

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
15:37
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Загорелось одноэтажное торговое строение в плане 100 на 50 м. Пожар начался в магазине хозтоваров. За короткое время пламя охватило около 100 квадратных метров помещения и спустя 10 минут пожар принял открытую форму. На место происшествия были вызваны пожарные. К их прибытию происходило интенсивное горение магазина и соседнего помещения. Создалась угроза перехода пламени на отделение Сбербанка и на ряд других торговых павильонов. Благодаря оперативным действиям пожарных распространение огня было остановлено. В тушении принимали участие 4 пожарных подразделения. Полностью ликвидировали пожар за 2 часа. Пострадавших нет. Дознаватели ГУ МЧС России по Московской области выясняют обстоятельства пожара. Московская область, Одинцовский район, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 30.

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