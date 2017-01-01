В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве простились с Дмитрием Хворостовским

В Москве простились с Дмитрием Хворостовским

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:46
  • 35
  • 0

В Москве завершилась церемония прощания с Дмитрием Хворостовским. Траурная церемония состоялась в концертном зале им. Чайковского. Проститься с оперным певцом пришли тысячи почитателей его таланта. Москвичи, а также поклонники певца, специально приехавшие с соседних регионов, принесли цветы в знак памяти и скорби. Близкие, друзья и родные говорили со сцены о Дмитрие Хворостовском слова памяти. Не оставила никого равнодушным и картина возле входа в концертный зал. Здесь установлен портрет Дмитрия Хворостовского с подписью в правом углу "Навсегда с нами". По окончании церемонии прощания гроб с телом певца под несмолкаемые апплодисменты и крики "Браво", был перенесён в катафалк. Затем траурная процессия покинула Триумфальную площадь. По завещанию певца, после процедуры кремирования его прах будет разделен на две части, одна из которой будет предана земле на Новодевичьем кладбище в Москве, а другая на его родине в Красноярске. После завершения траурной церемонии поклонники творчества ещё долгое время фотографировали на камеры мобильных устройств его портрет, который установлен около входа в концертный зал им. Чайковского.

  • 35
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
15:51 | Uwis
Монтаж световой театральной арки на Пушкинской площади
34 0
12:46 | Uwis
Москва прощается с Дмитрием Хворостовским
191 0
11:03 | denis947
В Москве прощаются с Дмитрием Хворостовским