В Москве простились с Дмитрием Хворостовским

Автор: tim777 Дата публикации: 15:46

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В Москве завершилась церемония прощания с Дмитрием Хворостовским. Траурная церемония состоялась в концертном зале им. Чайковского. Проститься с оперным певцом пришли тысячи почитателей его таланта. Москвичи, а также поклонники певца, специально приехавшие с соседних регионов, принесли цветы в знак памяти и скорби. Близкие, друзья и родные говорили со сцены о Дмитрие Хворостовском слова памяти. Не оставила никого равнодушным и картина возле входа в концертный зал. Здесь установлен портрет Дмитрия Хворостовского с подписью в правом углу "Навсегда с нами". По окончании церемонии прощания гроб с телом певца под несмолкаемые апплодисменты и крики "Браво", был перенесён в катафалк. Затем траурная процессия покинула Триумфальную площадь. По завещанию певца, после процедуры кремирования его прах будет разделен на две части, одна из которой будет предана земле на Новодевичьем кладбище в Москве, а другая на его родине в Красноярске. После завершения траурной церемонии поклонники творчества ещё долгое время фотографировали на камеры мобильных устройств его портрет, который установлен около входа в концертный зал им. Чайковского.