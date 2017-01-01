В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Оцепление у Центрального детского магазина снято, но внутрь до сих пор не пускают

Оцепление у Центрального детского магазина снято, но внутрь до сих пор не пускают

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:50
  • 14
  • 0

Обстановка у центрального детского магазина.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
15:51 | Uwis
Монтаж световой театральной арки на Пушкинской площади
12 0
15:12 | denis947
Снег не торопится в Москву. В столице пасмурно и морозно
49 0
26.11 19:46 | today
В Москве во дворе жилого дома на Базовской улице полиция нашла и обезвредила гранату