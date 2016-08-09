#NoRussiaNoGames : в Сети запустили флешмоб в поддержку российских спортсменов
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:49
-
- 25
С таким хэштэгом с социальных сетях уже сотни постов. Кто-то публикует соответствующий коллаж, другие делятся фотографиями в футболках с портретами олимпийцев. Судя по всему, акция превращается в международную. Подобные снимки выкладывают из разных уголков планеты. Например, на этом фото - рядом с участниками флешмоба Санта-Клаус. С ним же фотографировались и другие болельщики.
Бобслеист Пётр Моисеев записал своё видеообращение из Канады.
Болельщики делятся в комментариях своим разочарованием и просят исключить политику в спорте. Люди публикуют в интернете селфи, свои семейные фотографии и видеоролики с детьми. Поклонники лыжного спорта постят прямо со склонов. Сообщается, что таким образом команды любителей пытаются защитить олимпийских чемпионов.
- 25
Комментарии (0)