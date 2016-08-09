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Главная  /  Репортажи  /  #NoRussiaNoGames : в Сети запустили флешмоб в поддержку российских спортсменов

#NoRussiaNoGames : в Сети запустили флешмоб в поддержку российских спортсменов

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:49
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#NoRussiaNoGames - пользователи Интернета запустили флешмоб в поддержку российских спортсменов.

С таким хэштэгом с социальных сетях уже сотни постов. Кто-то публикует соответствующий коллаж, другие делятся фотографиями в футболках с портретами олимпийцев. Судя по всему, акция превращается в международную. Подобные снимки выкладывают из разных уголков планеты. Например, на этом фото - рядом с участниками флешмоба Санта-Клаус. С ним же фотографировались и другие болельщики.

Бобслеист Пётр Моисеев записал своё видеообращение из Канады.

Болельщики делятся в комментариях своим разочарованием и просят исключить политику в спорте. Люди публикуют в интернете селфи, свои семейные фотографии и видеоролики с детьми. Поклонники лыжного спорта постят прямо со склонов. Сообщается, что таким образом команды любителей пытаются защитить олимпийских чемпионов.

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