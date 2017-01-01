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Монтаж световой театральной арки на Пушкинской площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:51
  • 11
  • 0

На Пушкинской площади идет монтаж световой театральной арки в стиле здания Российского академического молодежного театра.

  • 11
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Комментарии (0)

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