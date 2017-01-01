В столичном регионе сохраняется пасмурная сухая погода
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 16:30
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В столичном регионе продолжает сохранятся сухая пасмурная погода. При этом в дневные часы столбик термометров составляет минус 3-4 градуса. Кратковременный пронизывающий ветер лишь добавляет дискомфорта для горожан, проводящих время на открытом воздухе. Как сообщают синоптики, в ближайшие дни в столичный регион придёт оттепель. При повышении температуры не исключаются осадки в виде мокрого снега. Также высока вероятность образования гололедицы.
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