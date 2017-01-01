Капитальный ремонт фасада дома длится второй год в Солнечногорске

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 17:14

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Год назад, начались работы по капитальному ремонту в доме № 3, расположенном в микрорайоне Рекинцо-2 в городе Солнечногорск, а, после того как в мае 2016 года треснул и обвалилась часть кирпичной кладки фасада дома, слава Богу обошлось в тот день без жертв и пострадавших. За 4 месяца до этого инцидента, ГЖИ которая работает в нашем городе только "в правом поле" выдало предписание администрации городского поселения Солнечногорск, признать дом подлежащим реконструкции, однако руководством администрации этого не было сделано, тогда Мировой суд признал администрацию города виновной в бездействии и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Фондом капитального ремонта было выделено 77 млн. рублей на реконструкцию фасада дома. Подрядной организацией стала компания ООО "Прайм-газ", которая провела экспертизу дома и в октябре 2016 года начались ремонтные работы, по словам генерального директора ООО "Прайм-газ" Вадима Черткова окончание работ 5 мая 2017 года. На сайте Фонда капитального ремонта указано, что данный подрядчик, - Более 10 лет на рынке, за плечами компании множество непростых проектов ремонта фасадов и не только. Один из последних - дом шестидесятых годов постройки в Москве. Но дом в Рекинцо-2 оказался худшим в списке". Однако согласно данных ЕГРЮЛ, данная компания зарегистрирована 10.10.2014 как микропредприятие, далее, на сегодняшний день по данным "Единого информационного портала в сфере закупок", данная организация принимала участие только в трёх торгах на право заключения госконтракта и выиграла только один аукцион, на строительно-монтажных работ по газификации муниципального жилого дома - ВСЁ. В этом списке также отсутствует торги на право проведения капитального ремонта фасада нашего многострадального дома № 3 в Рекинцо - 2. Вероятно в этом причина затянувшегося ремонта, который длится уже второй год, у данной компании просто нет опыта и возможное её появление на доме вполне логично, после того как кому то "занесли".