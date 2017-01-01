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Никольские ряды освободили от строительных лесов

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:55
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Здание Никольских рядов освободили от лесов и перед горожанами и гостями столицы предстала красота фасада отреставрированного здания.

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