Посетителей и персонал ТЦ «Охотный Ряд» эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Автор: denis947 Дата публикации: 21:12

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В центре столицы проводится эвакуация людей из здания торгового центра «Охотный Ряд» в связи с сообщением об угрозе взрыва, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. Поступила информация о возможной угрозе взрыва. Проводится эвакуация посетителей и персонала ТЦ «Охотный Ряд» по адресу: Манежная площадь, д. 1, стр. 2». Территория оцеплена на месте работают оперативные службы города.