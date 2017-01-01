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Главная  /  Репортажи  /  Столичный район Бибирево украшают в рамках подготовки к новогодним праздникам

Столичный район Бибирево украшают в рамках подготовки к новогодним праздникам

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:52
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В столичном районе Бибирево, что на северо-востоке столицы, коммунальщики приступили к работам по новогоднему оформлению района. На улицах района установлены искусственные ели. Пушистые красавицы появились на ул. Лескова, д. 11а и д. 34; ул. Пришвина, д. 10; ул. Костромская, д. 7; Алтуфьевском шоссе, д. 74-78, ул. Белозерская, д. 17-23 и на ул. Плещеева, д. 20В скором времени по 3-м адресам будут установлены флаговые костры: ул. Лескова, д. 14; ул. Плещеева, д. 1 и Алтуфьевское шоссе, д. 70. Также не забудут и про оформление подъездов - на козырьках подъездов домов, расположенных на ул. Коненкова, ул. Лескова, ул. Мурановской и на Алтуфьевском шоссе, появятся световые гирлянды, над домовыми знаками - световые панно. Все работы проводит ГБУ "Жилищник". Работы по праздничному оформлению района будут завершены до 15 декабря. Местные жители тоже уже начинают украшать свои квартиры к празднику: в некоторых окнах уже мерцают праздничные огни.

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