Продолжается реконструкция главного входа на ВДНХ

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Продолжается реконструкция главного входа на ВДНХ, который был построен в 1954 году архитектором Мельчаковым И. Д. Реконструкция главного входа на выставку достижений народного хозяйства началась в 3-м квартале 2017 года, а завершится в 3-м квартале 2018 года. На данный момент готова скульптурная группа «Тракторист и колхозница» с большим колосом, который они держат над собой. Скульптура возвышается над аркой главного входа и уже частично освобождена от строительных лесов. Другие работы по реконструкции главного входа продолжаются.