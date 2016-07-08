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Работы по остеклению "Никольских (Иверских) торговых рядов" у Красной площади

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:33
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Рабочие приступили к остеклению "Никольских (Иверских) торговых рядов" у Красной площади.

  • 8
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