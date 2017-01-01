Стенды для подзарядки мобильных устройств появятся до конца декабря 2017 года на вокзалах Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 00:35

8

8 0

На вокзалах Москвы в декабре установят 17 новых стендов для подзарядки мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков. Больше всего зарядных устройств (четыре стойки) смонтируют на Ленинградском вокзале. Ожидается, что железнодорожный маршрут Москва - Санкт-Петербург станет одним из самых популярных туристических направлений, которым будут активно пользоваться футбольные болельщики. На Павелецком, Ярославском, Курском вокзалах установят по три стенда для подзарядки гаджетов. На Казанском вокзале всего будет две стойки- одну уже поставили в прошлом году, другую установят до конца года. По одному стенду также появится на Белорусском, Рижском, Киевском и Савеловском вокзалах. Стойки разместят в наиболее оживленных местах - рядом с кассами и в залах ожидания. Они будут двух видов: первый рассчитан на подзарядку 15 устройств, второй -16, в который также встроена интерактивная панель с электронной картой вокзала. С ее помощью можно выстроить маршрут из одной точки вокзала в другую.