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Главная  /  Репортажи  /  К концу 2019 года на ВДНХ появится свой спортивный ледовый центр

К концу 2019 года на ВДНХ появится свой спортивный ледовый центр

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:41
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Начались работы по реконструкции павильона №20 "Химическая промышленность" и приспособлению его под спортивный ледовый центр.

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Комментарии (0)

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