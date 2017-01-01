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Главная  /  Репортажи  /  В Комсомольске-на-Амуре асфальтируют снег (ВИДЕО)

В Комсомольске-на-Амуре асфальтируют снег (ВИДЕО)

Автор:
Serhom
Дата публикации:
08:41
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Вот так в городе президентского внимания, "осваивают" 63 млрд рублей, выделенные на развитие ТОР.

  • 48
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Комментарии (0)

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