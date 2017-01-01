В Краснодаре пешеходы жалуются на выкопанный посреди тротуара глубокий ров (ВИДЕО)
- Автор:
- Ger781
- Дата публикации:
- 09:18
-
- 29
Работы ведутся на протяжении двух месяцев. И, судя по видео, закончатся не скоро. Однако ров, по словам местных жителей, доставляет значительные неудобства пешеходам. Которых на этом участке улицы довольно много.
Житель дома №43 по улице Офицерской рассказывает, что по этой стороне улицы ходят дети в две школы - гимназию №23 и №54. А прямо вдоль заброшенной траншеи находятся две поликлиники - № 19 и её филиал. Кроме того, в конце улицы находится продуктовый магазин, в который ходят пожилые люди.
Движение - довольно оживленное. И временами, как видно на кадрах, пешеходы попросту не могут разминуться на перекопанном тротуаре. "В результате дети постоянно выбегают на проезжую часть, и каждый день возникают аварийные ситуации, так как по одной из полос постоянно едут нарушители ПДД, объезжая пробку на большой скорости! На моих глазах чуть не сбили ребёнка!" - рассказывает мобильный репортёр.
Места не хватает и обычным пешеходам, и мамам с детскими колясками. На этих кадрах запечатлено, как одна из жительниц Краснодара предпочитает выехать с коляской на проезжую часть, нежели тесниться с другими прохожими на тротуаре.
Но на этом потенциальные опасности не заканчиваются. Местами довольно глубокий ров не огорожен ни сигнальными лентами, на какими-либо другими знаками. Шаг в сторону - и ты в траншее. Например, как на этих кадрах.
Мобильный репортёр сообщает, что он писал обращение в местную мэрию с просьбой решить городскую проблему. "Но реакции - ноль!" - сетует автор видео.
- 29
Комментарии (0)