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Пушистый снег пошёл в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:30
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На юго-западе столицы пошел снег. Пушистые хлопья кружатся вокруг.

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Комментарии (0)

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