В столичном метро появились 10 новых точек продаж браслетов с чипом «Тройки»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 10:31
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Московский метрополитен увеличил количество точек продаж браслетов с функционалом транспортной карты «Тройка» и расширил цветовую гамму украшений. Теперь браслеты продаются в сувенирных витринах еще на 10 информационных стойках. Кроме того, женские браслеты выполнены в 15 цветах, мужские - в семи. Новая партия уже поступила в сувенирные точки метро. Вновь в продаже появились и кольца с чипом «Тройки».
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