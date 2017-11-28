Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:22
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Вертолёт упал в Кирсановском районе Тамбовской области. По предварительной информации на его борту находились два человека. Сообщается, что воздушное судно вылетело накануне вечером из деревни Борщёвка в город Кирсанов. Однако связь с вертолётом была потеряна. Во вторник утром местный житель обнаружил обломки машины. Груда металла лежала в километре от села Шиновка. И пилот, и пассажир погибли на месте. Подробности случившегося - выясняются.
По сообщению "ТАСС", вертолёт "Еврокоптер-120" принадлежал компании "Сталь-М". По предварительной информации жертвой ЧП стал гендиректор компании Александр Федосеев и его друг Илья Надежкин.
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