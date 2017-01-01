Тигр напал на зрителей уличного цирка в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:41
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- 57
Хищник сначала попробовал напасть на дрессировщиков. А затем - выбрался наружу, воспользовавшись плохо запертой дверью. И устроил настоящий хаос. Бросался на паникующих людей - и, наверное, покалечил бы многих, если бы его не смогли достаточно быстро загнать обратно за решётку.
Впрочем, совсем без пострадавших - не обошлось. Сообщается, что полосатый агрессор ранил, как минимум, двоих.
- 57
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