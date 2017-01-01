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Тигр напал на зрителей уличного цирка в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:41
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Автор этого ролика, снятого в Китае, оказался среди многочисленных зрителей бесплатного уличного цирка. На которых навёл страху - выскочивший из клетки тигр.

Хищник сначала попробовал напасть на дрессировщиков. А затем - выбрался наружу, воспользовавшись плохо запертой дверью. И устроил настоящий хаос. Бросался на паникующих людей - и, наверное, покалечил бы многих, если бы его не смогли достаточно быстро загнать обратно за решётку.

Впрочем, совсем без пострадавших - не обошлось. Сообщается, что полосатый агрессор ранил, как минимум, двоих.
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