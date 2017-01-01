Пешеход пострадал в ДТП на Ботанической улице в Москве
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 14:12
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Легковой автомобиль двигался в сторону улицы Академика Королева. Перед нерегулируемым пешеходным переходом водитель остановился, пропуская пожилого мужчину. В этот же момент грузовой автомобиль въехал в зад легковому, который сбил с ног мужчину. В результате дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина, переходивший дорогу, получил травмы, его госпитализировали в больницу.
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