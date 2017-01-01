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В Ноябрьске автобус столкнулся с легковушкой и загорелся

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:20
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Камера наблюдения в Ноябрьске Ямало-Ненецкого Автономного Округа запечатлела на видео жуткую и в то же время зрелищную аварию с участием "ПАЗа" и легковушки "Форд".

Столкнулись, что называется, на ровном месте. На абсолютно пустынном перекрёстке. Да так, что автобус - моментально загорелся. Словно в него влетела на иномарка, а какая-нибудь ракета.

Сообщается, что пожарные прибыли к месту ЧП достаточно быстро. Но ПАЗик за это время успел выгореть дотла.


На этих кадрах с авторегистратора запечатлены последствия ДТП. Весь автобус охвачен огнём.
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