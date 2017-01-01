Дрифтующие маршрутки попали на видео в Ставрополе
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:57
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- 26
Инспекторы начали проверку по факту публикации в интернете видеоролика, на котором водители пассажирских ГАЗелей демонстрировали друг другу опасные маневры на скользкой дороге.
Были внутри пассажиры или нет - не известно. Однако в ГИБДД подобное поведение в любом случае считают опасным. Сообщается, что запись передали в городскую администрацию - чтобы там тоже приняли профилактические меры.
- 26
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