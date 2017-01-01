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Дрифтующие маршрутки попали на видео в Ставрополе

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:57
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Дрифт двух маршруток в Ставрополе заинтересовал сотрудников ГИБДД.

Инспекторы начали проверку по факту публикации в интернете видеоролика, на котором водители пассажирских ГАЗелей демонстрировали друг другу опасные маневры на скользкой дороге.

Были внутри пассажиры или нет - не известно. Однако в ГИБДД подобное поведение в любом случае считают опасным. Сообщается, что запись передали в городскую администрацию - чтобы там тоже приняли профилактические меры.
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