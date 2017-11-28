В Забайкалье пилот-любитель совершил на самолете сотню витков и попал в Книгу рекордов Гиннеса
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:08
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Естественно, всё было спланировано и тщательно подготовлено. Леонид Кулеш увёл свой сверхлёгкий самолёт в плоский штопор. Сообщается, что в таком критическом режиме полёта он совершил сотню витков. Лётчик посвятил достижение столетию этой фигуры пилотажа.
Видео было снято в 2014-м году. И только сейчас Леонид Кулеш получил уведомление от книги рекордов Гиннеса о признании рекорда.
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