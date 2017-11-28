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В Забайкалье пилот-любитель совершил на самолете сотню витков и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:08
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Лётчик-любитель из Забайкалья попал в Книгу рекордов Гиннеса. Для этого ему пришлось падать на самолёте больше трёх минут.

Естественно, всё было спланировано и тщательно подготовлено. Леонид Кулеш увёл свой сверхлёгкий самолёт в плоский штопор. Сообщается, что в таком критическом режиме полёта он совершил сотню витков. Лётчик посвятил достижение столетию этой фигуры пилотажа.

Видео было снято в 2014-м году. И только сейчас Леонид Кулеш получил уведомление от книги рекордов Гиннеса о признании рекорда.
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