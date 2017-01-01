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Главная  /  Репортажи  /  Дорога превратилась в каток после дождя и заморозка на Сахалине

Дорога превратилась в каток после дождя и заморозка на Сахалине

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:24
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Дорога в районе поселка Синегорск в Сахалинской области превратилась в стекло после дождя и заморозков. "Из-за сильного гололеда на трассе случились десятки аварий," - сообщают мобильные репортеры.

Эти кадры сняты 28 ноября. "Дорога - стекло! Прошёл дождь, дорога коркой встала," - рассказывает автор видео. Как результат - машины "лежат" на обочинах.

Однако бороться с гололёдом сахалинские коммунальщики, как рассказывает автомобилист, не торопятся. "Не посыпают ничего, не грейдеруют. Блестит вся дорога. Опасно очень!" - сообщает местный мобильный репортёр.

Автор этого видео, который тоже ехал по дороге от Санаторного в Синегорск, рассказывает, что некоторые автомобилисты попросту боятся ехать по такому "катку". И предпочитают переждать сложную дорожную ситуацию у обочины.

У обочин останавливаются не только автоледи за рулём легковушек, но многотонные КАМАЗы, гружёные углём. Об этом рассказывает автор этих кадров.
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