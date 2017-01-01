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Мягкие игрушки и десятки цветов появились на месте смертельного ДТП в Коммунарке

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:54
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В Коммунарке, на улице Александры Монаховой, в районе дома 8, где накануне произошло смертельное ДТП, в котором погибла маленькая девочка, образовался народный мемориал. По обеим сторонам пешеходного перехода в память о трагедии принесли десятки цветов, поминальных свеч и множество детских игрушек. Жители просят установить в данном месте светофорный объект, пока на дороге дежурят сотрудники ГИБДД.
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