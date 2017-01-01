В Таиланде проливные дожди привели к сильным наводнениям
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:55
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Сообщается, что до крупных городов и популярных у туристов курортов - большая вода пока не добралась. А вот в сельской местности, как видно на этих кадрах от местных репортёров, вода уже хозяйничает. Затоплены - сотни жилых домов, улицы, судя по этим кадрам, превратились или в болотистое месиво, или вообще - в достаточно глубокие водоёмы. В общем, эти любительские ролики - лучшая иллюстрация происходящего.
Ну а пик удара стихии, как ожидается, придётся на четверг или пятницу. На суше - возможны оползни и сходы селевых потоков. А на море - огромные волны. Рыбакам - уже рекомендовали воздержаться от промысла до конца недели.
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